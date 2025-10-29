Подмосковный реаниматолог провел для студентов лекцию о профилактике ДТП

Научный центр безопасности дорожного движения МВД России разработал специальный «Крэш-курс», в котором собраны методические рекомендации по профилактике автомобильных аварий. В программе принял участие специалист Московской областной станции скорой медицинской помощи Ян Алиев.

Курс рассчитан, прежде всего, на молодежь.

«В процесс агитации и пропаганды обязательно включаются эмоциональные и откровенные выступления участников, свидетелей ДТП, комментарии представителей экстренных служб, которые напрямую сталкиваются с последствиями ДТП, в частности, медиков скорой медицинской помощи», — пояснил анестезиолог-реаниматолог Ян Алиев.

В колледже «Энергия» в Балашихе 28 октября прошла встреча со студентами в рамках этой программы. Главная цель — показать, что любая авария имеет конкретную причину, а цена одной ошибки за рулем может оказаться очень высокой.

Алиев поделился с молодежью историями из своей практики. Рассказы произвели на аудиторию сильное впечатление. Молодые слушатели впервые увидели дорожные происшествия глазами тех, кто ежедневно спасает жизни на месте аварий.

Выступления сотрудников ГАИ и МЧС дополнили картину. Они поведали о типичных причинах дорожно-транспортных происшествий, о случаях безрассудства водителей и последствиях несоблюдения элементарных правил.

Такие встречи, по мнению организаторов, особенно важны для подростков, которые сами скоро станут водителями. Именно сейчас они должны осознать, что высокая скорость и беспечность за рулем — это риск, который может навсегда изменить жизнь.