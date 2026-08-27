Подмосковный врач Филиппова: бег по асфальту противопоказан при хрусте в коленях

Стремление к здоровью через физическую активность требует грамотного подхода, иначе спорт может навредить. О физиологических причинах хруста коленей и правильных тренировках рассказала врач ЛФК и заведующая отделением Мытищинской больницы Ольга Филиппова.

Главная ошибка при дискомфорте — полный покой. Хрящевая ткань питается только в движении, сжимаясь и разжимаясь как губка.

«С возрастом колени начинают хрустеть, спина ноет по утрам, а шея затекает от смартфона. В народе это называют „отложением солей“, но медицина видит здесь постепенное изнашивание хрящевой прокладки — артроз», — пояснила Ольга Филиппова.

При обездвиживании приток питательных веществ прекращается, мышцы атрофируются, и нагрузка переходит на кость, усиливая боль.

Медик назвала ключевыми видами безопасной активности плавание, скандинавскую ходьбу, йогу и пилатес, а также лечебную физкультуру.

При болях под запретом бег по асфальту, степ-аэробика, игровые виды спорта вроде футбола или тенниса и горные лыжи.

Главный ориентир правильной нагрузки — утренние ощущения. Приятная мышечная усталость допустима, острая стреляющая боль внутри сустава — сигнал немедленно остановиться. Перед началом тренировок сделайте снимок беспокоящей зоны и проконсультируйтесь с врачом восстановительной медицины.