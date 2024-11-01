Подмосковный расчетный центр объявил розыгрыш 3999 рублей на оплату ЖКУ

Новогодняя акция Московского областного единого расчетного центра «Выигрывай с умной платежкой» стартовала 1 ноября. Получить 3999 рублей на оплату коммунальных услуг может каждый — нужно лишь выполнить два условия.
Как пояснили в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства Московской области, для участия в лотерее нужно зарегистрироваться в «Личном кабинете» МосОблЕИРЦ на сайте или в мобильном приложении, а также до 27 декабря полностью рассчитаться за коммунальные услуги. При этом счет за декабрь нужно оплатить по графе «Итого к оплате».
Интернет генератор случайных чисел определит 50 победителей, а выигрыш зачислят на лицевые счета для оплаты ЖКУ.
Ознакомиться с условиями акции можно на сайте расчетного центра.
Фотовыставка о работе Следственного комитета России открылась в Лобне
Ремонт спорткомбината «Строитель» в Наро-Фоминске вышел на финишную прямую
Летевший из Петербурга в Алма-Ату самолет «России» вынужденно сел в Шереметьеве
Многоуровневую развязку построили на Киевском шоссе в Наро-Фоминске
Безопасный переход через ж/д пути откроют в Люберцах в 2025 году
Генералу Муминджанову продлили арест за взятку
Пока ничего не найдено
Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте