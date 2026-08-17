Подмосковный психолог Волкова: адаптация первоклассника к школе длится 3 месяца

Начало школьной жизни становится серьезной нагрузкой для шестилетних и семилетних детей. Медицинский психолог НИКИ детства Наталья Волкова рассказала, как помочь первокласснику адаптироваться к новым условиям.

Подготовку рекомендуется начинать за три-четыре недели до 1 сентября. Ребенка следует постепенно приучать к школьному режиму сна, развивать самостоятельность и отрабатывать повседневные навыки.

Будущему ученику важно уметь собирать портфель, переодеваться, завязывать шнурки и обращаться к учителю за помощью.

«Главная ошибка родителей — это попытка сразу сделать из ребенка идеального ученика. В первые два-три месяца учебы наступает период острой адаптации. Ребенок может становиться капризным, плаксивым без видимой причины или, наоборот, проявлять необычную агрессию и гиперактивность. Это естественная реакция нервной системы на перегрузку информационным потоком и правилами», — пояснила заведующая отделением клинической психологии и коррекционной педагогики, медицинский психолог НИКИ детства Наталья Волкова.

В первые месяцы родителям советуют снизить требования к успеваемости и не ругать ребенка за рассеянность или неаккуратные записи. Восстановиться после занятий помогут прогулки, спокойная домашняя обстановка и расслабляющие вечерние ритуалы. Перед сном лучше отказаться от мультфильмов и гаджетов.

Главной задачей семьи в период адаптации должна стать эмоциональная поддержка, а не стремление немедленно добиться идеальных результатов.

Дополнительные рекомендации опубликованы на портале «Здоровье. Детство».