Подмосковный психолог Витязева: осознанность вдвое снижает стресс у беременных

В женской консультации Можайской больницы провели исследование с участием 140 будущих мам. Оно позволило оценить связь между уровнем тревожности и восприимчивостью к стрессу во время беременности.

Полученные данные стали основой выпускной квалификационной работы медицинского психолога учреждения Елены Витязевой в магистратуре кафедры психологического сопровождения и клинической психологии Уфимского университета науки и технологий.

Исследование показало, что большинство женщин воспринимают беременность спокойно и осознанно, однако примерно у трети участниц отмечался повышенный уровень тревожности.

«У женщин с тревожным типом уровень стрессочувствительности оказался почти вдвое выше, чем у женщин с оптимальным типом. Это подтверждает, что тревожность напрямую связана с повышенной восприимчивостью к стрессу. При этом исследование показало: чем лучше женщина умеет управлять своими эмоциями и планировать свои действия, тем легче она переносит стрессовые ситуации. Таким образом, навыки саморегуляции помогают снизить тревогу», — подвела итог исследования специалист.

Результаты работы подтверждают необходимость индивидуального психологического сопровождения беременных с учетом их личных особенностей.

Своими выводами специалист уже поделилась с коллегами — психологами, акушерами-гинекологами и другими специалистами, работающими с будущими мамами, в рамках российских и региональных научно-практических конференций, посвященных вопросам медицинской психологии и перинатальной помощи.