Многие женские заболевания в современном мире возникают не из-за физиологических сбоев, а как следствие накопленного психоэмоционального напряжения. Психолог Наро-Фоминского перинатального центра Екатерина Шевелева отметила, что привычка подавлять истинные чувства ради удобства окружающих заставляет организм сигнализировать о проблеме через физические недуги.

Жженская психосоматика почти всегда проистекает из внутреннего запрета на агрессию, страха критики и потери связи с собственным «я».

«Психосоматика женских болезней — это всегда крик души и тела о том, что пора остановиться. Мы десятилетиями учимся терпеть, а не чувствовать. Нам с детства говорят: „будь мягче“, „прости“, „не злись“. И мы становимся хорошими для других, пока организм не берет реванш. Заболевая, тело словно говорит: „Остановись. Ты перестала принадлежать себе. Многие заболевания связаны с подавленными эмоциями, непрожитой агрессией, обидами и отсутствием заботы о себе“, — подчеркнула Екатерина Шевелева.

По ее словам, женщинам следует найти безопасные способы разрядки.

Понимание механизмов расстройств позволяет распознавать скрытые сигналы тела и применять профилактические меры до развития серьезных патологий.