Подмосковный психолог напомнила способы снижения тревожности у подростков

С приходом весны у многих людей обостряются тревожные состояния. Детский медицинский психолог Мытищинской больницы Марина Лебедева назвала одну из главных причин — приближающиеся экзамены.

Тревога — это естественная реакция организма на стресс. В умеренных проявлениях она помогает мобилизоваться и сосредоточиться. Однако при чрезмерной интенсивности это состояние может выйти из-под контроля и перерасти в серьезные проблемы, в том числе в панические атаки.

«Среди физиологических симптомов — учащенное сердцебиение, повышенная потливость, чувство нехватки воздуха: человека может бросать в жар, кружится голова. Может наступить сумеречное состояние, частичная „отключка“. Среди психических симптомов отмечаются деперсонализация, дереализация — чувство нереальности происходящего, панический страх потери контроля над ситуацией, навязчивые мысли о том, что может случиться что-то очень плохое, страх смерти», — пояснила Марина Лебедева.

Психологические приемы позволяют снизить уровень тревоги, однако если ребенок постоянно сталкивается с паникой и перестает справляться с повседневными задачами, может потребоваться помощь психиатра.

Родителям рекомендуют внимательно относиться к эмоциональному состоянию детей, не обесценивать их переживания и не игнорировать тревожные сигналы.

В подразделениях Мытищинской больницы попасть на прием к психологу можно по направлению терапевта или врача узкого профиля.