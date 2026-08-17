Подмосковный психолог Кравченко назвала дружбу важной частью адаптации к школе

Подготовка к новому учебному году должна включать не только покупку канцелярских принадлежностей и формы. Медицинский психолог Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Наталья Кравченко отметила, что не менее важно заранее адаптировать ребенка к режиму, учебной нагрузке и общению в коллективе.

До начала занятий следует рассказать ребенку о школьных правилах, постепенно восстановить график сна и вернуть в распорядок спокойные интеллектуальные занятия.

Наличие друзей, поддержка и обмен информацией — это то, что делает школу не повинностью, а местом, куда ребенок идет с интересом. Также не менее важна физическая готовность: за 10–14 дней до 1 сентября начинайте постепенно сдвигать режим сна — каждое утро будите ребенка на 15–20 минут раньше, чтобы он без стресса привык вставать в 7:00.

Она также посоветовала заблаговременно отвести ребенка к педиатру, оториноларингологу, ортопеду и посетить других специалистов.

«Психологическая готовность включает и мотивацию: объясните, что школа — это рутинный труд, как у взрослых на работе. Введите спокойные дневные занятия по 30–45 минут: чтение, письмо, обсуждение летнего чтения. Если ребенок что-то не успел прочитать, помогите ему, расскажите о своей любимой книге или найдите краткое содержание в интернете. Это даст ему уверенность на первых уроках», — добавила Кравченко.

Специалист порекомендовала родителям сосредоточиться на поддержке и не требовать высоких результатов с первых дней. Ребенку необходимо время, чтобы привыкнуть к новому распорядку, нагрузке и требованиям педагогов.

Детский научно-клинический центр имени Л. М. Рошаля координирует работу детских медицинских учреждений Московской области. Специалисты центра оказывают помощь по 28 направлениям, включая педиатрию, хирургию, травматологию, кардиологию, эндокринологию и неврологию.