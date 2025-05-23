Подмосковный производитель запустил портал с вакансиями для молодых аграриев

Подмосковный производитель молока и сыров запустил портал для студентов и выпускников аграрных вузов. Там молодые специалисты смогут найти информацию о стажировках и открытых вакансиях в компаниях «Рота». Об этом сообщили в Минсельхозпроде региона.

Благодаря опытным наставникам все желающие смогут найти себя в аграрной сфере, поучаствовать в производстве сыров или построить карьеру в гостинично-ресторанном бизнесе.

Для прохождения практики необходимо заполнить заявку и выбрать интересующее направление. Также информацию о возможностях для студентов и выпускников можно получить в чат-боте в Telegram.

Сейчас на сайте завода открыто несколько вакантных мест для приема на работу, такие как технолог-сыродел, мастер участка резки и фасовки сыров, сыровар и другие.

В Минсельхозпроде МО напомнили, что в следующем учебном году в Подмосковье откроют первый агротехнологический класс от компании «Рота-Агро». Его расположат недалеко от завода. Это позволит учащимся получать не только теоретические знания, но и применять их на практике. Учебную программу разработаются для 10-11 классов. После окончания школы у выпускников будет привилегия — они смогут поступить в сельхозяйственные вузы по целевому направлению.