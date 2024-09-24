Подмосковный производитель текстильных изделий получил поддержку гарантийного фонда

Московский областной гарантийный фонд продолжает оказывать поддержку предпринимателям региона. Как сообщили в пресс-службе Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, помощь предоставляется в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».

Производитель трикотажных чулочно-носочных изделий «Бартекс» в Раменском получил поручительство на десять миллионов рублей, что позволило ему взять кредит на 20 миллионов рублей для модернизации и покупки нового оборудования.

Поддержка даст предприятию возможность расширить ассортимент продукции, выпускаемой под брендом Senioru Seniora.

Напомним, узнать подробнее о работе Московского областного гарантийного фонда можно на сайте.

Напомним, ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о важности помощи бизнесу.

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