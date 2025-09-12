Подмосковный производитель спортоборудования нарастил продажи на 25% за год

Подмосковная компания «Кенгуру.Про», специализирующаяся на производстве спортивного оборудования для улицы, продемонстрировала уверенный рост. С начала года продажи выросли на 25% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года.

За этот период предприятие выпустило около двух тысяч готовых комплексов, каждый из которых включает десятки элементов для различных видов физической активности.

Генеральный директор компании Дмитрий Зайченко отметил, что ключевым фактором роста стало расширение числа девелоперов, которые заказывают оборудование для благоустройства новых жилых кварталов и прилегающих территорий.

Фирма установила свои спортивные площадки в Краснодарском и Алтайском краях, на побережье Крыма и возле Каспийского моря.

«Сейчас мы активно осваиваем центральные регионы России: Ярославль, Тамбов, Липецк, Курск. Не забываем и про Подмосковье. Все это мы пока обеспечиваем за счет текущих производственных мощностей», — подчеркнул Зайченко.

Осенью компания намерена открыть новый завод, что позволит увеличить производительность в два раза.