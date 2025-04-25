Подмосковный производитель спортоборудования начал поставки в Белоруссию

Подмосковная компания «Кенгуру. Про» занимается производством уличного спортоборудования в индустриальном парке «Есипово» и поставляет свои площадки в более чем 70 стран. Недавно предприятие начало экспортировать продукцию в Белоруссию, отправив первую партию.

На площадках «Кенгуру. Про» занимаются любители спорта во всех уголках Земли. Механизм продаж отработан до тонкостей.

«Беларусь является для нас очень важным регионом поставки, и в этом году мы стартовали с рекламными инвестициями в белорусское информационное пространство», — отметил генеральный директор «Кенгуру. Про» Дмитрий Зайченко.

Сейчас заказы идут от частных клиентов, однако региональный производитель надеется, что их спортоборудование станет интересно и муниципальным организациям.

Компания «Кенгуру. Про» продолжает поставлять оборудование в страны ближнего зарубежья. Доля экспорта в Белоруссию ожидается не менее чем в 50% от общего количества иностранных запросов.