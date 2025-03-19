Подмосковный производитель расширил ассортимент безлактозных молочных продуктов

Подмосковные производители предлагают качественные альтернативы для людей с непереносимостью лактозы. Агрохолдинг «Братья Чебурашкины. Семейная Ферма» расширил линейку безлактозных продуктов и выпустил творожные десерты с вареньем из черной смородины и клубники жирностью 6%.

По данным Министерства сельского хозяйства Подмосковья, агрохолдинг управляет четырьмя современными фермами в Дмитровском и Сергиево-Посадском округах, где содержится более 4,3 тысячи коров. На заводе перерабатывают до 100 тонн молока в сутки, а за прошлый год надои превысили 15 тысяч тонн.

Отмечается, что компания производит более 40 видов молочной продукции, включая безлактозные варианты с коротким сроком годности. В ассортименте есть пастеризованное молоко, сливки, масло, йогурты, творог, сметана и творожные десерты. Продукцию можно найти в крупных сетевых супермаркетах региона.