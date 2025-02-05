Подмосковный производитель представил новую линейку готовых овощных смесей

Как сообщили в Министерстве сельского хозяйства Подмосковья, компания представила новинку на выставке «Продэкспо 2025» в Москве. В линейке — пять блюд, вдохновленных кухнями разных стран. Так, карри с баклажанами и рисом отсылает к Индии, жареный рис с курицей ассоциируется с Таиландом, лапша с овощами — с Китаем, а паста фетучини с томатами и специями — с Италией.

Продегустировать продукцию, а также ознакомиться с технологиями производства можно на стенде компании № 22С38 на площадке ЦВК «Экспоцентр» в рамках выставки «Продэкспо 2025». Она продлится до 7 февраля.