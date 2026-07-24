Подмосковный производитель молока нарастил выручку на 18% за год

Подмосковье уверенно удерживает статус одного из главных молочных центров России. Регион — безусловный лидер по переработке молока в стране и продолжает наращивать обороты.

За первые пять месяцев года на область пришлось почти 16% всего обработанного молока Центрального федерального округа.

Один из главных драйверов роста — компания «Логика молока». По итогам 2025 года она возглавила рейтинг крупнейших молочных производителей России (по версии Союзмолоко, Streda Consulting и Milknews) с выручкой 167,1 миллиарда рублей и приростом почти 18%. Компания также расширяет ассортимент и осваивает новые быстрорастущие категории.

Флагманская площадка — молочный комбинат «Чеховский». На территории более 50 гектаров он выпускает около трети всей продукции «Логики молока»: перерабатывает 1,1 тысячи тонн сырья в сутки и производит до 430 тысяч тонн готовых продуктов в год. География поставок охватывает не только российские регионы, но и 12 зарубежных стран.

Завод активно модернизируют. С 2024 года мощность производства греческого йогурта выросла в пять раз — до 1,5 тысячи тонн в месяц — за счет новых емкостей, сепаратора и оптимизации фасовки. К концу августа планируют завершить следующий этап «расшивки» мощностей с общим бюджетом около 350 миллионов рублей.

На комбинате внедряют передовые решения: автоматизацию складов, отгрузок и элементы искусственного интеллекта. В перспективе на базе предприятия появится биоцентр — он займется разработкой собственных заквасок и микробиологическими исследованиями, чтобы снизить зависимость от импорта.

Уже сейчас «Логика молока» участвует в нацпроектах. В этом году в Подольске открыли первый агрокласс компании в рамках федеральной программы «Кадры в АПК».