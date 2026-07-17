Подмосковный производитель макарон станет партнером всероссийского марафона

Компания «Доширак Коя», работающая в Московской области, станет партнером ежегодного ультрамарафона Golden Ring Ultra-Trail 100 (GRUT). Он пройдет с 24 по 26 июля в Суздале.

Для участников соревнований предприятие подготовит около 10 тысяч упаковок макаронных изделий собственного производства. Продукт служит источником сложных углеводов, необходимых для поддержания энергии во время продолжительных физических нагрузок.

Golden Ring Ultra-Trail 100 ежегодно собирает любителей трейлраннинга на маршрутах, проложенных по природным территориям и историческим местам. Программа включает дистанции различной сложности, рассчитанные как на опытных спортсменов, так и на начинающих бегунов, а также детей. В числе участников забега будет министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Виталий Мосин.

«Спортивные мероприятия объединяют людей и помогают развивать культуру активного образа жизни. Я регулярно принимаю участие в спортивных событиях и считаю важным поддерживать такие инициативы. Отдельно отмечу участие подмосковного предприятия в качестве партнера забега — это показывает, что наши производители готовы поддерживать значимые проекты и вносить свой вклад в их проведение», — подчеркнул Виталий Мосин.

Производственная площадка компании «Доширак Коя» расположена в Раменском округе. Предприятие работает в Подмосковье с 2004 года и выпускает лапшу быстрого приготовления, макаронные изделия и другую пищевую продукцию.