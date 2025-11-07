Подмосковный производитель лазерной техники провел экспертный семинар в Индии

Компания «ВПГ Лазеруан» из Подмосковья, которая является ведущим российским разработчиком и производителем лазерной техники, провела экспертный семинар в Индийском институте науки в Бангалоре. Учреждение входит в число самых престижных научных центров Азии.

Семинар «Лазеры и передовые процессы» организовала лаборатория передовых технологий сборки. Его посвятили применению новейших разработок в ключевых отраслях, включая машиностроение, аддитивные технологии и создание медицинских аппаратов.

В рамках мероприятия специалисты из Подмосковья представили доклады о практическом применении отечественных лазерных систем в различных отраслях промышленности.

Отдельное внимание уделили реализации совместных проектов.

«На предприятии ООО „ВПГ Лазеруан“ в подмосковном наукограде Фрязино разрабатывается и производится уникальное оборудование, в том числе и высокотехнологичные роботизированные промышленные станки. Многие образцы не имеют аналогов и обладают высоким экспортным потенциалом, в том числе и на рынке Индии», — пояснила заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки региона Екатерина Зиновьева.

Признание разработок специалистами одного из ведущих научных центров Азии демонстрирует востребованность российских решений со стороны одной из самых быстрорастущих технологических экономик мира.

«Прямой диалог между учеными и инженерами на площадке уровня IISc открывает дорогу для совместных проектов, в том числе в рамках импортозамещения и развития национальных технологических баз обеих стран», — заметил заместитель генерального директора «ВПГ Лазеруан» Артур Андреев.

По итогам семинара подмосковная компания достигла предварительных договоренностей о будущих контрактах, что открывает новые перспективы для российских высоких технологий на международной арене.