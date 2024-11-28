Подмосковный производитель лапши представил товар на международной выставке

Подмосковная компания «Маревен Фуд Сэнтрал» представила продукцию на международной выставке «FOOD&KITCHEN KENYA 2024». Мероприятие прошло 20-22 ноября в Найроби и собрало более четырех тысяч участников из 26 стран. Об этом сообщили в Министерстве сельского хозяйства и продовольствия Московской области.

Компания «Маревен Фуд Сэнтрал» презентовала семь видов продукции брендов «Роллтон» и BIGBON, включая лапшу быстрого приготовления, макароны с оливковым маслом и яичную лапшу. Посетители из 11 стран смогли продегустировать товары, поучаствовать в розыгрышах и задать вопросы.

Также представители «Маревен Фуд Сэнтрал» обсудили сотрудничество с потенциальными партнерами для выхода на рынок Кении. Отмечается, что предприятие ежегодно производит около 1,5 миллиарда единиц продукции, поставляемой в 85 регионов России и за рубеж.