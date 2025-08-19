Подмосковный производитель круп и хлопьев нарастит поставки за рубеж

Компания ООО «Мистраль Трейдинг» активно развивает экспорт. Фирма, выпускающая крупы, хлопья, рис, тростниковый сахар и бобовые, расширяет поставки за границу, используя государственную поддержку для экспортеров. Об этом сообщило Министерство сельского хозяйства и продовольствия региона.

Компания адаптировала упаковку под требования иностранных покупателей, получила международные сертификаты качества и налаживает работу с партнерами через цифровую платформу «Мой экспорт». В ведомстве отметили, что продукция компании продается в крупные торговые сети и на маркетплейсы, а также экспортируется более чем в14 стран.

Сейчас предприятие готовится выйти на рынки Китая, ОАЭ, Таиланда и Вьетнама. Компания работает на рынке более 30 лет, а ее производство находится в Московской области. В планах фирмы — увеличить долю экспорта до 5% к 2026 году.