Подмосковный производитель армирующих сеток запустит цех в ОЭЗ «Дубна»

Подмосковный производитель армирующих сеток и продукции из композитных материалов — резидент особой экономической зоны «Дубна» запустит новый производственный комплекс. Предприятие уже получило разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

Как рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева, полностью закончить строительство и модернизировать комплекс компания планирует в 2026 году.

«Инвестиции в проект составляют порядка 365 миллионов рублей. В результате на территории ОЭЗ появятся более 50 новых рабочих мест», — пояснила Зиновьева.

Компания планирует стать одним из лидеров на отечественном рынке геосинтетических материалов.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».