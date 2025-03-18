Подмосковный профсоюз работников здравоохранения рассмотрел 6 тыс. заявок за год

в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте имени Владимирского состоялась коллегия Минздрава Подмосковья. На встрече подвели итоги работы за 2024 год и обсудили планы на будущее.

В мероприятии участвовали представители федеральных и региональных ведомств, руководители подмосковных больниц и приглашенные гости. Среди них — заместитель министра здравоохранения России Андрей Плутницкий, глава Росздравнадзора Алла Самойлова и другие.

«В числе главных достижений — рост охвата профсоюзного членства до 71,2%, реализация ряда крупных областных проектов, которые мы разработали совместно с министерством, усиление взаимодействия с социальными партнерами и реализация масштабной информационно-просветительской кампании в части изменений оплаты труда», — рассказала председатель Московской областной организации Профсоюза работников здравоохранения России Нина Суслонова.

По ее словам, за год профсоюз принял и отработал свыше 6,6 тысячи обращений медработников. Помимо этого, за указанный период в Московской области организовали 3,3 тысячи проверок, выявили почти три тысячи нарушений и добились их устранения. Также уже запустили совместные проекты профсоюза и Минздрава на 2025 год. Один из них — концерт в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне, который пройдет в апреле в Доме правительства Московской области.