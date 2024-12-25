Подмосковный проект выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив

Проект художественного руководителя музыкально-драматического театра в Ивантеевке Артема Бибилюрова выиграл грант Президентского фонда культурных инициатив. Речь идет о фестивале молодых театральных постановщиков «Новые горизонты». Об этом сообщили в Министерстве культуры и туризма Московской области.

Фестиваль направлен на поддержку молодых театральных деятелей в реализации их творческих идей. Почетными гостями мероприятия станут художественный руководитель проекта, заслуженный деятель искусств России Артем Бибилюров, директор Государственного академического театра имени Евгения Вахтангова Кирилл Крок, главный режиссер театра Вахтангова Анатолий Шулье и другие. Проведение фестиваля запланировано на март 2025 года.