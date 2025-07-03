Подмосковный проект для активистов из сел представили на стратегическом форуме

На стратегическом форуме «Сильные идеи для нового времени» выступил председатель Ассоциации старост сельских населенных пунктов МО Федор Степанов. Он представил проект «Всероссийская онлайн-школа старост», рассказали в подмосковном Минтерполитики.

Инициатива представляет образовательную платформу для подготовки сельских лидеров. Она даст возможность получить навыки для взаимодействия с властями, управления проектами, распределения бюджетов и развития местных сообщества. Обучение будет бесплатным и доступным для всех желающих из сельской местности.

Проект основан на опыте Подмосковья за последние полтора года. За это время в регионе были созданы структуры на уровне муниципалитетов, введены цифровые инструменты (чат-боты, обучающие платформы и форум). Также состоялось обучение и конкурс «Лучший староста», сформировалось профессиональное объединение сельских активистов.

Проект создаст новую модель сельских руководителей, утверждает Степанов. Они смогут успешно решать местные проблемы и сотрудничать с государственными организациями. По его словам, опыт Подмосковья может стать основой для распространения на федеральном уровне.