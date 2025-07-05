Подмосковный Подольск и белорусский Борисов стали городами-побратимами

Подольск и белорусский Борисов подписали побратимское соглашение в День независимости Белоруссии. Традиционно в этот день Борисов посещают делегации из городов-побратимов, чтобы поздравить борисовчан с праздником и принять участие в торжественных мероприятиях.

В 2025 году приехали представители Подольска, Нижней Тавды, Малоярославца, Петушков и Богородского городского округа.

Подольскую делегацию возглавил первый заместитель главы округа Владимир Кравцов. Во время визита замглавы и председатель Борисовского райисполкома Николай Карпович подписали соглашение о побратимских отношениях.

Владимир Кравцов поздравил братский славянский народ Беларуси с праздником и пожелал счастья, процветания и мира.

Города-побратимы — это города, между которыми установлены дружественные связи с целью развития сотрудничества в области экономики, культуры, образования и спорта.