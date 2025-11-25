Подмосковный пловец завоевал золото на международных соревнованиях

Подмосковный спортсмен Роман Акимов выиграл золото на международных соревнования по плаванию. Он стал лучшим в стартах на 200 метров вольным стилем.

Роман Акимов из Мытищ получил золотую медаль в мужском старте на дистанции 200 метров вольным стилем. Серебро также досталось российскому спортсмену, а третье место занял соперник из Казахстана.

Всего в бассейне 25 метров в составе сборной страны боролись за победу 40 пловцов.

Соревнования «Кубок сильнейших спортсменов» прошел в Минске с 20 по 23 ноября. В нем приняли участие более 500 человек из 11 стран мира, в том числе из ЮАР, Китая, Казахстана, Армении, Азербайджана, Туркменистана, Таджикистана и Узбекистана.