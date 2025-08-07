Подмосковный пловец выиграл 2 медали на Кубке России

С 3 по 5 августа в Пензенской области прошел Кубок России по плаванию на открытой воде. Спортсмен из Московской области Александр Степанов выиграл на соревнованиях золотую и бронзовую медали.

В Министерстве физической культуры и спорта региона отметили, что спортсмен показал лучший результат на дистанции пять километров, опередив москвича Владимира Иванова и представителя Удмуртии Дениса Адеева.

На дистанции 10 километров Степанов добавил в свою копилку бронзовую медаль.

Ранее подмосковный пловец выиграл два золота и серебро на всемирной Универсиаде.

В турнире в Пензенской области приняли участие около ста сильнейших спортсменов страны, соревновавшихся в трех дисциплинах: заплыве на 10 километров, спринте на три километра с выбыванием и гонке на пять километров.