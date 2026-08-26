Подмосковный пятиборец Егор Громадский выиграл серебро на чемпионате мира

Подмосковный спортсмен Егор Громадский, проходящий подготовку в областном училище олимпийского резерва № 3, поднялся на вторую ступень пьедестала почета на чемпионате мира по современному пятиборью. Международный турнир проходит в Китае.

Серебряную награду подмосковный атлет завоевал в рамках мужской эстафеты, выступая в паре с Андреем Бобровым. Совместными усилиями российский дуэт набрал 1494 балла.

Золото турнира досталось команде Великобритании, опередившей соперников на 19 очков (1513). Замкнули тройку сильнейших спортсмены из Германии с результатом 1487 баллов.

Мировое первенство считается главным международным стартом сезона, где соревнуются ведущие атлеты планеты. Программа состязаний включает пять дисциплин: фехтование, плавание, преодоление полосы препятствий, а также лазер-ран.

Организацией первенства занимается Международный союз современного пятиборья (UIPM). В соревновательном графике российской сборной запланированы выступления еще в нескольких дисциплинах.