Подмосковный пятиборец Егор Громадский выиграл 3 медали на чемпионате мира

Спортсмен из Подмосковья Егор Громадский, представляющий областное Училище олимпийского резерва №3, завершил выступление на чемпионате мира в китайском Гуйяне с выдающимся результатом. По данным пресс-службы регионального Министерства спорта, атлет увозит домой три награды: одну золотую и две серебряные.

В составе мужской сборной России пятиборец поднялся на высшую ступень пьедестала в командном зачете. Российская команда набрала 4693 балла, обеспечив себе победу над сборными Египта и Франции.

В личном первенстве Егор Громадский выиграл серебро с результатом 1581 балл. Его выступления по отдельным дисциплинам распределились следующим образом: фехтование — 226 баллов, полоса препятствий — 375, плавание — 321 и лазер-ран — 659. Кроме того, ранее он уже взял серебряную медаль в мужской эстафете вместе с Андреем Бобровым.

Мировое первенство проходило с 24 по 30 августа.