Подмосковный перевозчик ТКО протестирует спецфильтры для мусоровозов

Фото: Министерство по содержанию территорий и государственному жилищному надзору МО

Подмосковный перевозчик ТКО «ЭкоЛайф» посетил компанию по производству фильтров для грузовиков, спецтехники и промышленного оборудования. Итогом визита стало решение провести детальное тестирование продукции в рабочих условиях.

Специалистам из Московской области представили весь процесс производства фильтров — от этапа проектирования до сборки по новейшим технологиям. Среди ключевых решений были представлены средства защиты для тяжелых условий работы.

Тестирование даст возможность объективно оценить возможности и преимущества продукции, а также выявить оптимальные конкретные решения.

Обе стороны выразили намерение продолжать сотрудничество в дальнейшем.