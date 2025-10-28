Подмосковный перевозчик ТКО наградил лучших сотрудников транспортной отрасли

В преддверии Дня работника автомобильного и городского пассажирского транспорта компания «ЭкоЛайф» наградила лучших сотрудников транспортного подразделения. Торжественное мероприятие прошло при участии руководства компании, представителей управляющей организации и региональных операторов.

Почетные грамоты и памятные подарки получили водители мусоровозов и спецтехники, которые ежедневно обеспечивают бесперебойный вывоз отходов и поддерживают чистоту в Подмосковье. Руководство отметило их высокий профессионализм, ответственность и многолетний труд, подчеркнув, что именно от их работы зависит стабильность всей системы обращения с отходами.

Во время церемонии руководство компании выразило благодарность сотрудникам и отметило, что будет и дальше развивать транспортный блок, внедрять новые технологии и улучшать условия труда. Напомним, компания «ЭкоЛайф» обслуживает 38 городских и муниципальных округов Московской области, включая Сергиево-Посадский, Рузский и Каширский кластеры.