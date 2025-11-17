Подмосковный перевозчик «Мострансавто» запустил акцию в поддержку доноров крови

Подмосковная компания «Мострансавто» запустила акцию в поддержку доноров. Пилотный проект стартовал в Подольске. В салонах автобусах появились специальные стикеры с просьбами уступать места не только детям и инвалидам, но и добровольцам, а также аудиосообщения с благодарностями и информацией о ближайших центрах крови.

Реализовал инициативу перевозчик вместе с Минздравом Московской области, ФМБА России и проектом «Лидеры-доноры». По задумке организаторов, напоминания должны помочь привлечь новых участников в ряды доноров.

В ближайшее время наклейки и аудиосообщения запустят и в других городах Подмосковья — в Балашихе, Волоколамске, Дмитрове, Егорьевске, Королеве, Коломне. Оповещения будут крутить постоянно — они станут частью информационного сопровождения пассажиров.

Как отметили в подмосковном Минтрансе, поддержка донорства — часть социальной политики «Мострансавто». Похожие акции проводятся и внутри компании, и число сотрудников жертвующих свою кровь во имя спасения жизней стремительно растет.