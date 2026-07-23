Подмосковный педиатр Силинская напомнила о пользе сезонных ягод для иммунитета

Сезонные ягоды, фрукты и овощи играют важную роль в питании детей, поскольку именно в период созревания содержат максимальное количество витаминов и полезных веществ. По словам заведующей детской поликлиникой Можайской больницы, педиатра Юлии Силинской, такие продукты помогают укреплять иммунитет, поддерживать работу пищеварительной системы.

Важный аспект — формирование правильных пищевых привычек с раннего возраста.

Каждый сезонный продукт обладает своими особенностями. Летняя клубника богата витамином С и фолиевой кислотой, яблоки содержат пектин, который способствует нормальной работе кишечника, а тыква является источником бета-каротина, важного для зрения и состояния кожи. Капуста, в свою очередь, содержит витамины К и U, полезные для организма.

«Чтобы ребенок получал всю пользу, важно не только предлагать ему сезонные продукты, но и делать это правильно. Максимальное количество витаминов сохраняется при минимальной термической обработке: свежие салаты, ягоды на полдник, смузи или запеченные целиком овощи будут гораздо полезнее переваренных рагу», — отметила Юлия Силинская.

Приучать ребенка к разнообразию можно в игровой форме, например, создавая яркие овощные композиции или блюда разных цветов.

По мнению врача, чем разнообразнее и красочнее рацион ребенка, тем больше полезных веществ он получает, а это помогает заложить основу крепкого здоровья на будущее.