Подмосковный педиатр Позднякова: грамотный режим дня — основа защиты иммунитета

С приходом осенних холодов вероятность респираторных инфекций у детей заметно увеличивается. Чтобы уберечь ребенка от сезонных заболеваний, достаточно системно поддерживать его иммунитет. Заместитель главного врача Люберецкой больницы, педиатр Елена Позднякова сформулировала пять базовых правил для сохранения детского здоровья.

Основой защиты служит грамотно выстроенный режим дня и полноценный ночной отдых. Важно не допускать переутомления в период школьных нагрузок.

«В школе и даже в детском саду занятий много. Родители хотят, чтобы ребенок развивался разносторонне, поэтому добавляют к этому еще и различные кружки и секции несколько раз в неделю. Поэтому если дети не высыпаются, организм не восстанавливается — это уже минус к иммунитету», — предупреждает врач.

Второй фундаментальный аспект — сбалансированный рацион. Пища должна содержать необходимое количество белков, жиров и углеводов. Врач подчеркивает прямую зависимость защитных сил организма от состояния кишечника. При первых признаках расстройства пищеварения, тошноты или потери аппетита следует незамедлительно проконсультироваться со специалистом для коррекции диеты.

Третье правило предполагает регулярную физическую активность и закаливание. Укреплению иммунитета способствуют занятия спортом, посещение бассейна и привычка ходить босиком по дому. Не стоит пренебрегать ежедневными прогулками на свежем воздухе.

Четвертый пункт касается гигиены: частое мытье рук остается самым простым и эффективным барьером для вирусов.

Елена Позднякова рекомендует родителям вернуться к проверенным временем принципам: качественному питанию, достаточному сну, активным играм на улице и чистоте рук. Эти элементарные меры доказывают свою надежность из поколения в поколение.