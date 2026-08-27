Подмосковный педиатр Оксана Сыроежкина: дети курильщиков хуже учатся

Сигаретный дым представляет для детей большую опасность, чем для взрослых. Об этом предупредила педиатр детской поликлиники Можайской больницы Оксана Сыроежкина.

Легкие ребенка продолжают расти и развиваться, а дыхательные пути значительно меньше, поэтому вредные вещества из табачного дыма оседают в них плотнее и быстрее вызывают раздражение.

«В табачном дыме содержатся тысячи химических веществ, многие из которых ядовиты. Когда ребенок их вдыхает, у него сильно снижается иммунитет, поэтому он начинает чаще простужаться. Кроме того, такой дым напрямую бьет по дыхательной системе: обычные простуды могут быстро переходить в тяжелый бронхит или воспаление легких, а со временем может развиться астма. У многих детей пассивное курение также вызывает аллергический насморк, конъюнктивит и постоянный кашель», — разъяснила Оксана Сыроежкина.

Врач также отметила, что воздействие сигаретного дыма в детстве отражается на здоровье во взрослом возрасте, поскольку токсины мешают нормальному развитию легких, сердца и сосудов.

Кроме того, дети курильщиков часто страдают от нехватки кислорода, становятся рассеянными и хуже учатся.