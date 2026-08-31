Подмосковный педиатр Наумова: приоритетом в графике ребенка должен быть сон

В стремлении обеспечить детям успешное будущее родители часто выстраивают для них график, перенасыщенный школой, репетиторами и секциями. Педиатр НИКИ детства Ирина Наумова отметила, что физиологические ресурсы детского организма имеют предел.

Ключевое, что следует учесть в графике ребенка, — сон.

«Младшим школьникам (шесть–девять лет) необходимо спать 10–11 часов, подросткам (10–13 лет) — 9–10 часов, а старшим подросткам — не менее восьми часов. Если ребенок не высыпается регулярно, никакие кружки не дадут ожидаемого эффекта: мозг просто не сможет усваивать информацию», — отметила Ирина Наумова.

Для гармоничного развития в ежедневном расписании должно оставаться свободное время. Ребенку требуется минимум один-два часа в день на самостоятельные игры, прогулки или чтение без обязательств. Выходной день стоит оставлять полностью свободным от обязательных занятий, чтобы он мог провести его с близкими.

Оптимальная нагрузка включает два-три дополнительных кружка в неделю.

«При этом важно учитывать их нагрузку: если ребенок занимается профессиональным спортом с ежедневными тренировками, дополнительные интеллектуальные кружки могут стать избыточными. И наоборот, если он ходит в музыкальную школу с ежедневными занятиями, спорт должен быть легким и рекреационным, чтобы ребенок получал от него удовольствие и укреплял здоровье», — пояснила врач.

О перегрузке организма сигнализируют частые головные боли, беспричинные боли в животе, нарушения аппетита, регулярные простуды и проблемы со сном.

Психологическими маркерами служат рассеянность, раздражительность, плаксивость, замкнутость или агрессия, падение успеваемости, а также появление тиков. Родителям следует обсудить с детьми их истинные интересы, так как школьники часто скрывают усталость, боясь разочаровать взрослых.

После анализа всех активностей необходимо исключить те, что вызывают стресс, оставив только то, что приносит радость и развитие.