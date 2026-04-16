Подмосковный педиатр напомнил способы определить размер порций для ребенка

То, чем питается ребенок в ранние годы, определяет его физическую форму и интеллектуальный потенциал во взрослой жизни. Педиатр детского отделения Можайской больницы Светлана Сизова отметила, что важно не только качество еды, но и ее объем.

Сбалансированная порция — это защита и от ожирения из-за переедания, и от авитаминоза из-за недоедания. Как избыток, так и недостаток пищи одинаково опасны для растущего организма.

Важно, однако, научить ребенка распознавать собственные ощущения. Чувство голода и естественное насыщение — самый надежный компас в мире детского питания.

«Есть простой способ, как понять, сколько положить в тарелку. Просто посмотрите на ручки вашего ребенка. Кусочек мяса или рыбы должен быть размером с его ладошку. Кашу или макароны отмеряйте детским кулачком, а вот овощей можно давать сколько угодно!», — отметила педиатр детской поликлиники Можайской больницы Светлана Сизова.

Специалист подчеркнула, что энергетические потребности детей и взрослых несопоставимы. Ребенок двух-трех лет тратит калорий значительно меньше, чем его родители. Учет этой разницы — надежная стратегия профилактики лишнего веса и крепкий фундамент для здоровья на долгие годы.