Подмосковный педиатр напомнил правила защиты детей от солнца в жару

Фото: Праздник в честь Дня защиты детей в парке им. Л.Н. Толстого в Химках / Медиасток.рф

Жара наступила в Подмосковье. В это время особенно важно защищать кожу от солнца, носить головные уборы и правильно одеваться. О том, как защитить ребенка от теплового удара и ожогов рассказала педиатр медцентра Рошаля Юлия Ровенская.

Перед прогулкой с ребенком важно использовать крем с уровнем защиты от ультрафиолета не менее SPF 50. При этом он должен иметь гипоаллергенный состав и быть водостойким, если планируется купание.

«Наносите крем за 20 минут до выхода и обновляйте каждые 2 часа, в том числе и после купания», — сказал врач.

Безопасное время для прогулок — до 11:00 и после 16:00, когда солнце менее активно. При этом следует надевать панаму или кепку, носить светлую хлопковую одежду и солнцезащитные очки.

Если ребенок покраснел, жалуется на головокружение и его тошнит, следующем отвести его в прохладное место, дать воды и обтереть кожу прохладным полотенцем.

Педиатр также напомнил о необходимости регулярно пить воду.