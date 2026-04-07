Подмосковный педиатр напомнила ключевые правила здорового образа жизни

Подмосковье

Отдых

Дети

Питание

Врачи

Продукты

Всемирный день здоровья отмечают 7 апреля. Заведующая детским отделением консультативно-диагностического центра «Ромашка» Регина Григорьева напомнила, что устойчивые результаты в заботе о здоровье достигаются благодаря простым, но регулярным действиям.

Даже одна вредная привычка способна свести на нет усилия по профилактике, тогда как базовые элементы здорового образа жизни дают заметный эффект при системном подходе.

Начинать день можно со стакана воды — это помогает организму «проснуться» и восполнить ночную потерю жидкости. Сон — фундамент здоровья: в душной комнате мозг не отдыхает полноценно, поэтому оптимальная температура для сна — 18–20 градусов, а ложиться лучше в одно и то же время. Регина Григорьева

Не менее важной остается и регулярная нагрузка — это могут быть как занятия спортом несколько раз в неделю, так и ежедневные прогулки не менее получаса. При этом значительную роль играет питание: регулярные приемы пищи, достаточное количество овощей и фруктов в рационе и сокращение доли фастфуда и продуктов с содержанием трансжиров.

Кроме того, постоянное напряжение отражается на гормональной системе, иммунитете и общем состоянии организма. Снизить его помогают простые и доступные практики — отдых, медитация, живое общение с родственниками.

Мы все хотим, чтобы наши дети были здоровыми. Как врач-педиатр, я отдельно выделяю одну из самых важных полезных привычек — вакцинацию. Это эффективный и доказанный способ защитить ребенка от тяжелых заболеваний. Прививки, сделанные в детстве, в большинстве случаев формируют основу иммунитета на всю жизнь. Регина Григорьева

Даже один шаг в сторону более здорового образа жизни может стать отправной точкой для долгосрочных улучшений, однако при наличии хронических заболеваний любые изменения следует согласовывать со специалистом.