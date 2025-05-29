Подмосковный педиатр напомнил главные правила защиты ребенка от теплового удара

С наступлением жары особенно актуальным становится вопрос защиты детей от перегрева. Педиатр Мытищинской больницы Светлана Архипова рассказала, как не допустить ухудшения состояния ребенка во время пребывания на солнце.

Повышенное внимание необходимо уделить маленьким детям, поскольку они быстрее перегреваются.

«Например, младенцам очень сложно переносить жару, поскольку у них еще не развит теплообмен. Вместе с этим их обмен веществ более активный, чем у взрослых, поэтому тепло вырабатывается в больших количествах. Закрытая коляска во время прогулок представляет для младенцев опасность. Поэтому с них необходимо снимать все шапочки и кофточки, которые препятствуют теплоотдаче», — пояснила Архипова.

Врач порекомендовала родителям пересмотреть режим прогулок в жаркие дни и выходить на улицу только утром и вечером. Кроме того, она посоветовала избегать детских площадок с пластиковым оборудованием, использовать светлые головные уборы и свободную одежду из натуральных тканей.

Особое внимание следует уделить питьевому режиму. Лучший выбор — бутилированная минеральная вода без газа комнатной температуры. Холодные напитки могут вызвать резкий перепад температуры в организме.

Главная опасность, по словам врача — оставленные в машине дети. Даже с приоткрытыми окнами салон автомобиля быстро превращается в «духовку», что может привести к трагедии.

При первых признаках теплового удара, среди которых горячая кожа, головная боль, тошнота и учащенное дыхание, необходимо немедленно вызвать скорую помощь, перенести ребенка в прохладное место, обтереть его влажной губкой и давать пить маленькими глотками.