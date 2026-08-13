Подмосковный педиатр Мухамадуллина: боль в животе может быть признаком инфекции

Боль в животе у ребенка может быть связана не только с перееданием или непривычной пищей, но и с заболеванием, требующим медицинской помощи. Родителям следует оценивать сопутствующие симптомы и не давать обезболивающие без назначения врача, заявила педиатр Можайской больницы Альмира Мухамадуллина.

Боль в животе могут вызывать кишечные инфекции, сопровождающиеся диареей, рвотой и температурой.

«Также причиной бывают аппендицит, гастрит, пищевое отравление или даже паразиты. Боль бывает разной: острой и внезапной, ноющей и длительной, она может сопровождаться тошнотой, отказом от еды или изменением стула. Важно обращать внимание на все сопутствующие симптомы. Но если наблюдаются несколько опасных признаков: резкая боль, от которой ребенок плачет и не находит себе места, высокая температура, многократная рвота, появление крови в стуле или рвотных массах, сильная вялость и бледность кожи, то следует немедленно обратиться к врачу за помощью», — подчеркнула доктор.

После употребления большого количества фруктов за состоянием ребенка можно некоторое время понаблюдать. Однако при любых сомнениях рекомендуется проконсультироваться с педиатром.

Кабинет неотложной помощи детской поликлиники принимает пациентов по будням с 08:00 до 20:00, а по субботам — с 08:00 до 15:00. Вызвать врача на дом можно ежедневно с 08:00 до 19:00. Приемное отделение больницы работает круглосуточно.