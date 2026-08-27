Подмосковный педиатр Фурник: обтирания при повышенной температуре небезопасны

Высокая температура у ребенка часто вызывает тревогу у родителей, однако ориентироваться только на цифры на градуснике не стоит. Заместитель главного врача по педиатрической помощи Сергиево-Посадской больницы Мария Фурник отметила, что жаропонижающее обычно рекомендуют при 38,5 градуса и выше.

При плохом самочувствии ребенка — вялости, сонливости, отказе от еды — снизить температуру можно уже при 37,8–37,9 градуса.

Не стоит ожидать, что после приема препарата температура за 10–15 минут вернется к 36,6 градуса. Врачи оценивают динамику, свидетельствующую об эффективности лекарства.

«При необходимости допустимо комбинировать препараты: если после приема ибупрофена прошло менее шести часов, а температура вновь повышается, можно дать парацетамол. Однако важно помнить, что оба средства относятся к группе нестероидных противовоспалительных препаратов, поэтому злоупотреблять ими не стоит. Давать жаропонижающие каждые 30–60 минут недопустимо — ориентироваться нужно на состояние ребенка. Помимо медикаментов, обязательны проветривание комнаты и обильное теплое питье», — пояснила Мария Фурник.

Медик призвала отказаться от традиционных обтираний. Уксус и особенно уксусная эссенция при случайном попадании внутрь могут вызвать химический ожог и тяжелые последствия.

Для охлаждения ребенка лучше использовать безопасные физические методы, учитывая характер лихорадки. Если кожа розовая и горячая, ребенка следует освободить от лишней одежды, проветрить помещение и давать прохладное питье.

Если температура сопровождается бледностью, синюшностью кожи и ознобом, ребенка, напротив, нужно согреть, укрыть легким одеялом и предложить теплую жидкость. При таком состоянии обтирания противопоказаны.

Врачи рекомендуют в первую очередь оценивать общее состояние ребенка, не пытаться любой ценой нормализовать цифру на термометре и при сомнениях обращаться за медицинской помощью.