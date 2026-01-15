Подмосковный параатлет Олег Пономарев выступит на Кубке мира по лыжным гонкам
Подмосковный паралимпиец Олег Пономарев представляет Россию на этапе Кубка мира по лыжным гонкам. Он выйдет на трассу вместе со спортсменом-ведущим Андреем Романовым.
Соревнования среди спортсменов с нарушением зрения и опорно-двигательного аппарата проходят в Германии с 14 по 18 января. В них принимают участие 17 российских атлетов.
Олег Пономарев — опытный и титулованный лыжник. В его активе бронзовая медаль зимних Паралимпийских игр, серебро чемпионата мира и многочисленные победы на этапах Кубка мира.
Турнир в немецком Финстерау служит одним из отборочных этапов перед Паралимпийскими играми 2026 года, которые пройдут в Италии.
В состязаниях участвуют около 200 сильнейших лыжников из 25 стран мира.
