Подмосковный отоларинголог напомнил правила безопасного использования наушников

Наушники давно превратились в повседневный аксессуар, без которого сложно представить жизнь современного человека. Врач-оториноларинголог Видновской больницы Рауль Тен рассказал, как правильно использовать устройство, чтобы не испортить слух.

Постоянное и неправильное прослушивание музыки все чаще приводит к нежелательным последствиям для молодежи и людей старшего возраста.

«Рекомендуется следовать правилу 60/60: слушать музыку на громкости не более 60% от максимальной и не более 60 минут подряд. После этого обязателен перерыв не менее 20–30 минут. Суммарно в день — не более двух–трех часов с регулярными перерывами. Поскольку детский слуховой анализатор более уязвим, то до 14 лет – не более одного часа в день на умеренной громкости», — объяснил Рауль Тен.

По его словам, наименее вредными считаются полноразмерные наушники с активным шумоподавлением. Они помогают изолировать ухо от внешних звуков и позволяют комфортно слушать музыку на небольшой громкости.

Худший выбор — внутриканальные «затычки», которые направляют звук прямо к барабанной перепонке, создавая сильное давление и герметичность.

«Основной вред от чрезмерного просушивания музыки в наушниках — необратимое повреждение волосковых сенсорных клеток во внутреннем ухе (улитке). То есть звуковая травма приводит к гибели клеток, что проявляется как постепенное или резкое (после громкого концерта) снижение слуха. Часто возникает и тиннитус — постоянный или периодический звон, гул или шипение в ушах без внешнего источника», — прокомментировал врач.

Он отметил, что утраченный слух восстановить невозможно. Единственный способ защитить себя — это сознательный подход к использованию наушников.