Подмосковный ортопед Иванов: высота стола должна соответствовать росту школьника

С началом учебного года вопросы правильной организации рабочего места для школьников приобретают особую актуальность. О том, как обустроить домашнее учебное пространство без вреда для позвоночника, рассказал заведующий отделением травматологии и ортопедии № 2 Детского научно-клинического центра имени Л. М. Рошаля Алексей Иванов.

Правильная посадка школьника за столом должна иметь три прямых угла — стопы ровно стоят на полу, бедра находятся параллельно полу, а руки на столе согнуты.

«Если ребенок не достает ногами до пола — обязательно используйте подставку. Высота стула и стола должна соответствовать росту: например, для школьника 120–130 сантиметров высота стула — около 34 сантиметров, стола — 54 сантиметра, причем с каждым годом параметры нужно корректировать», — пояснил Алексей Иванов.

Край столешницы должен находиться на уровне солнечного сплетения, а локти свободно лежать на поверхности без подъема плеч. Освещение следует располагать слева для правшей и справа для левшей, при этом расстояние от глаз до тетради должно составлять минимум 30–35 сантиметров. Тетрадь лучше класть на наклонную подставку для сохранения прямого положения спины.

«Сколиоз у школьников не редкость, и один из провоцирующих факторов — долгое сидение в неправильной позе, особенно в первые годы учебы, когда скелет активно растет. Запомните простое правило: локти на столе — значит, спина прямая. Перерывы каждые 30–40 минут не менее важны, чем правильно подобранный стул», — объяснил Алексей Иванов.

По его словам, критически важно регулярно двигаться и разминаться.