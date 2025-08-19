Подмосковный ортопед дал советы по выбору письменного стола для ребенка

Правильно организованное рабочее место помогает сохранить осанку и зрение ребенка во время занятий. С приближением нового учебного года специалисты Московской областной детской клинической травматолого-ортопедической больницы дали рекомендации по выбору рабочего стола для детей.

Главное условие — поверхность должна быть не менее метра в длину, а свободное место под столом – больше полуметра.

«Столешница должна располагаться на одном уровня с солнечным сплетением, а ноги — стоять на полу под прямым углом», — подчеркнула заведующая детским ортопедическим реабилитационным отделением МОДКТОБ Наталья Григорьева.

Особое внимание врачи рекомендуют уделить углу наклона поверхности.

«В зависимости от того, чем занят ваш ребенок, нужно менять и положение столешницы: примерно 20 градусов — для чтения, 10 градусов — для письма и от 0 до 5 градусов — для рисования, лепки или других ручных работ», — объяснила Григорьева.

Не менее важен выбор стула, который должен соответствовать как столу, так и росту ребенка, а также поддерживать поясничный отдел.