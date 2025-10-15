Подмосковный онколог напомнил способы ранней диагностики рака молочной железы

Во всем мире 15 октября отмечают День борьбы с раком молочной железы. Специалист Центра амбулаторной онкологической помощи Люберецкой больницы Сюзанна Срапян рассказала о ключевых методах ранней диагностики заболевания.

Врач напомнила о критической важности регулярных обследований.

«Для раннего выявления заболеваний молочных желез каждая женщина должна раз в год проходить осмотр у гинеколога или маммолога. После 40 лет „золотым стандартом“ диагностики является маммография, которая проводится раз в два года. Женщинам более молодого возраста в качестве обследования назначают УЗИ малого таза и молочных желез. Их необходимо делать раз в год», — уточнила Сюзанна Срапян.

Она также напомнила о важности ежемесячно проводить самообследование, которое позволяет заметить даже мельчайшие изменения.

«Кроме того, рак молочной железы встречается и у мужчин, поэтому им тоже необходимо проходить регулярные обследования», — напомнила врач.

Женщины старше 40 лет имеют возможность самостоятельно записаться на маммографическое исследование — без предварительного визита к гинекологу. Для этого необходимо быть прикрепленной к одной из поликлиник, входящих в систему регионального Министерства здравоохранения. Кроме того, с момента предыдущего обследования должно пройти более двух лет.

Запись доступна через раздел «Здоровье» на сайте государственных услуг или по единому номеру 122.

Дополнительной возможностью для жителей Подмосковья является бесплатный скрининг, который проводят в Центрах амбулаторной онкологической помощи в последнюю субботу каждого месяца.

Кроме того, в регионе действует специализированный онкопортал.