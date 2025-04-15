Подмосковный онкодиспансер провел мастер-класс для студентов с помощью VR-очков

Современные технологии все активнее входят в сферу образования и помогают по-новому учиться и осваивать профессии. Один из примеров — мастер-класс, который провели специалисты Московского областного онкодиспансера.

«Использование VR-очков в медицинском образовании — это не просто модный тренд, а реальный инструмент, который позволяет студентам получить практический опыт без риска для пациентов. Виртуальная реальность дает возможность детально изучить анатомию человека, отработать сложные хирургические манипуляции и даже „присутствовать“ на операциях», — прокомментировала врач отделения противоопухолевой лекарственной терапии № 9 областного онкодиспансера Марина Губенко.

Студенты Университета имени Вернадского остались под большим впечатлением после занятия. Многие сказали, что благодаря VR-очкам смогли по-новому взглянуть на профессию врача и поняли, как важно постоянно учиться и развиваться. Этот мастер-класс показал, как современные технологии делают обучение не только интереснее, но и доступнее.