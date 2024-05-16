Подмосковный онкодиспансер провел экскурсию будущим медикам | 360°

Подмосковье 16 мая 2024, 18:35 Подмосковный онкодиспансер провел экскурсию будущим медикам Московский областной онкологический диспансер

Читать 360 в

Студенты медицинского колледжа в Орехово-Зуеве познакомились с работой Московского областного онкодиспансера и осмотрели его отделения. Будущим врачам показали обновленную по всем стандартам бактериологическую лабораторию.

«Надо отметить, что в клинико-диагностической лаборатории областного онкодиспансера применяют в работе современные информативные методы и работают на современном оборудовании. Поэтому качество лабораторной диагностики — на высоком уровне», — прокомментировала главная медицинская сестра Московского областного онкологического диспансера Наталья Яснюк.

Реклама

Студенты высших и средних медицинских учебных заведений ежегодно проходят практику в онкодиспансере. Они отрабатывают навыки сестринского дела, педиатрии, хирургии и онкологии.

Ранее губернатор Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году регион сделает упор на развитие здравоохранения. В Подмосковье откроют десять поликлиник, 12 фельдшерско-акушерских пунктов и четыре станции скорой помощи.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».