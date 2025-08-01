Подмосковный онкодиспансер представил ежеквартальный выпуск газеты

Московский областной онкодиспансер представил ежеквартальный выпуск газеты. В нем рассказывается о самых значимых событиях медучреждения и достижениях в лечении за прошедший период, передали в подмосковном Минздраве.
«Ежеквартальный выпуск газеты помогает нашим пациентам узнавать о доступных методах лечения в нашей клинике, а также демонстрирует слаженную работу нашего коллектива», — добавил главврач Московского областного онкологического диспансера Владимир Асташов.
Он подчеркнул, что подробнее узнать о работе центра также можно на страницах в соцсетях или на официальном сайте.
В Минздраве МО напомнили, что ежеквартальная газета «Вестник онкодиспансера» выходит с декабря 2022 года. Это единственное издание в лечебном учреждении Подмосковья.
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