Подмосковный онкодиспансер получил новый микроскоп для лабораторных исследований

Новый микроскоп для лабораторных исследований заработал в Московском областном онкологическом диспансере. Его будут использовать для диагностики опухолей.

Закупка нового оборудования стала важным шагом для модернизации медучреждения. Как отметила заведующая клинико-диагностической лабораторией областного онкодиспансера Наталья Агафонова, микроскоп позволит повысить точность диагностики заболеваний.

«Высокоточная визуализация тканей способствует более раннему выявлению патологий, что критически важно для успешного лечения злокачественных новообразований и в первую очередь злокачественного заболевания крови. Кроме того, благодаря возможности детального изучения клеточных изменений, врачи смогут точнее подбирать индивидуальные схемы терапии для каждого пациента», — сказала она.

Новое оборудование повышает качество диагностики и лечения онкологических заболеваний, отметили в региональном Минздраве.